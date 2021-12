Adidas will eigene Aktien kaufen: Bis zu 4 Milliarden Euro

Der Sportartikelhersteller Adidas will über mehrere Jahre eigene Aktien im Wert von bis zu vier Milliarden Euro kaufen. Vom kommenden Januar an bis zum Jahr 2025 soll das Aktienrückkaufprogramm laufen, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Herzogenaurach mitteilte. Erst Mitte Oktober hatte der Konzern angekündigt, im laufenden Jahr eigene Anteilsscheine im Wert von einer Milliarde Euro zu erwerben.

„Im Laufe der nächsten Jahre wird unser Geschäft erheblich mehr Cashflow generieren als jemals zuvor“, wird Finanzvorstand Harm Ohlmeyer in der Mitteilung zitiert.

Wie bei früheren Aktienrückkäufen hat Adidas den Angaben zufolge vor, den überwiegenden Teil der zurückerworbenen Aktien einzuziehen. Dadurch würden sich dann die Aktienanzahl und das Grundkapital entsprechend verringern.

