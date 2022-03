Adidas legt Zahlen vor: Probleme in Russland und China

Unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges gibt der Sportartikelhersteller Adidas am heutigen Mittwoch seine Zahlen für das Jahr 2021 bekannt. Die Aktie des Drei-Streifen-Hauses war zuletzt unter Druck geraten. Seit Jahresbeginn büßten die Papiere rund ein Drittel ihres Wertes ein. Zuletzt gab es Abschläge, nachdem die Franken die Schließung ihrer Läden in Russland verkündet hatten. Russland war eigentlich als einer der Wachstumsmärkte von Adidas definiert worden. Auf dem größten Einzelmarkt China soll Adidas Medienberichten zufolge Marktanteile an heimische Firmen verloren haben.

