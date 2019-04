ADFC stellt Ergebnisse des Fahrradklima-Tests für Bayern vor

Was wie ein Szenario aus einem Film klingt, ist für die Menschen in China längst Realität: Sie werden überwacht, überall befinden sich Kameras und Gesichtserkennungssoftware. Wer bei Rot über die Straße geht, wird mit Name und Kennnummer auf großen Bildschirmen öffentlich an den Pranger gestellt. Wer sich nicht regelmäßig bei den Eltern meldet, hat schlechtere Chancen auf eine gute Uni - oder auf Flugtickets. Facebook, Twitter, Whatsapp, das westliche Internet - die Chinesen haben keinen Zugriff darauf.