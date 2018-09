ADAC: Viele Radstellplätze an Bahnhöfen mangelhaft

Fahrrad-Pendlern stehen an deutschen Bahnhöfen einem Test des ADAC zufolge oft nur mangelhafte Radstellplätze zur Verfügung. Etwa jeder Dritte der 400 getesteten Stellplätze (32 Prozent) bekam die Note „sehr mangelhaft“, weitere 12 Prozent wurden mit „mangelhaft“ bewertet, wie Deutschlands größter Verkehrsclub am Mittwoch in München mitteilte. Die drei schlechtesten sogenannten Bike+Ride-Anlagen standen demnach in München, Nürnberg und Dresden. Bestnoten bekamen Stellplätze in Düsseldorf, Leipzig und Hannover.

Der ADAC kritisierte, dass es zu wenig Stellplätze für Räder, zu wenig Platz zum Rangieren und zu wenige Möglichkeiten zum Anschließen gebe. 33 Prozent der getesteten Stellplätze waren demnach überfüllt. Vor allem in Berlin, Dresden, Frankfurt am Main und München gebe es zu wenige Plätze zum Abstellen. Außerdem fehlten oft Videoüberwachung, Ladestationen für E-Bikes und Schließfächer.

Der Automobilclub testete in den zehn Städten mit dem höchsten Radverkehrsaufkommen und mehr als 500 000 Einwohnern an jeweils zehn Bahnhöfen und Stationen des öffentlichen Nahverkehrs das Angebot für Radfahrer - getestet wurden Berlin, Bremen, Dresden, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hannover, Leipzig, München, Nürnberg und Stuttgart.

