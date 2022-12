ADAC rechnet auf Alpenrouten zum Jahreswechsel mit Staus

Wer zum Jahreswechsel mit dem Auto in die Berge fahren will, sollte nach ADAC-Einschätzung viel Geduld mitbringen. Schon an Silvester sei wegen des Urlaubsverkehrs in Bayern mit Staus auf den Autobahnen und Fernstraßen in Richtung Alpen wie der Autobahn 95 und Bundesstraße 2 nach Garmisch-Partenkirchen zu rechnen, teilte der Verband am Dienstag mit. An Neujahr komme der Rückreiseverkehr in Richtung Norden dazu, weil unter anderem in Berlin, Brandenburg, Sachsen und Thüringen die Ferien endeten.

Jenseits der Südgrenze des Freistaats sollten Winterurlauber ebenfalls mehr Zeit auf den Straßen einplanen, rät der Verband. Auf der Tauernautobahn und der Brennerroute in Österreich könne es ebenso zu Staus kommen wie auf der Gotthardroute in der Schweiz. Grenzkontrollen könnten zusätzlich Geduld von Autofahrern erfordern.

Mitteilung ADAC

