ADAC-Luftrettung 2010: 8550 Einsätze in Bayern

Die ADAC-Luftrettung hat in Bayern im vergangenen Jahr 8550 Einsätze geflogen. Das sind zehn mehr als im Vorjahr, wie der Club am Dienstag in München mitteilte. Die Retter versorgten dabei 8046 Patienten. Damit hätten sich die Einsatzzahlen auf hohem Niveau stabilisiert, teilte das Unternehmen mit.

Für Bayern sind sieben Helikopter zuständig, die von Straubing, München, Murnau, Ingolstadt, Bayreuth sowie vom österreichischen Suben und dem baden-württembergischen Ulm aus starten. Die meisten Einsätze musste der Hubschrauber in Bayreuth fliegen (1733 Einsätze). Am zweithäufigsten rückte der Straubinger Helikopter aus (1571), gefolgt von der in München stationierten Maschine (1459).

Deutschlandweit flogen die 45 Helikopter des ADAC im vergangenen Jahr gut 44 000 Einsätze und versorgten mehr als 40 000 Patienten. Bei gut der Hälfte ihrer Einsätze flogen sie zu internistischen Notfällen wie akuten Herzerkrankungen oder Schlaganfällen. Bei mehr als 16 Prozent wurde die Luftrettung zu Unfällen gerufen, die sich bei der Arbeit, in der Schule, in der Freizeit oder im häuslichen Umfeld ereignet hatten. Zehn Prozent der Einsätze erfolgten nach Verkehrsunfällen.

Am häufigsten rückte der Hubschrauber in Berlin aus (2334 Einsätze). Viele Einsätze flogen auch die Helikopter in Aachen (1969), im rheinland-pfälzischen Wittlich (1832), in Bayreuth (1733) und in Ludwigshafen (1720). Von den Intensivtransporthubschraubern, die hauptsächlich für Patientenverlegungen von einer Klinik zur anderen genutzt werden, wurde am öftesten der Helikopter in Hamburg (1345) eingesetzt. An zweiter Stelle folgte der Hubschrauber in Murnau in den bayerischen Alpen (1217 Einsätze), an dritter der Helikopter in Mainz (1114).

Die ADAC-Luftrettung gibt es seit mehr als 40 Jahren. Sie hat 34 Standorte. Eigenen Angaben zufolge ist sie Deutschlands größter ziviler Anbieter auf dem Gebiet. Sie beschäftigt derzeit mehr als 180 Mitarbeiter und arbeitet mit Ärzten und Rettungsassistenten verschiedener Kliniken und Hilfsorganisationen zusammen. (lby)