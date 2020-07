Acker brennt wegen abgestürztem Modellflugzeug

Ein abgestürztes ferngesteuertes Flugzeug hat in Unterfranken einen Teil eines Getreidefeldes in Brand gesetzt. Wegen eines technischen Defekts krachte der Segelflieger auf das Feld nahe des Modellflugplatzes in Gerolzhofen im Landkreis Schweinfurt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Feuerwehr löschte am Sonntag eine Fläche von etwa 1800 Quadratmetern, was etwas mehr als der Fläche von zwei Handballfeldern entspricht. Den Schaden am Flugzeug bezifferten die Beamten auf gut 2000 Euro, am abgebrannten Getreidefeld auf etwa 240 Euro.