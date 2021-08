Achtjähriger soll zweimal Feuer in Kirche gelegt haben

Ein Achtjähriger soll für zwei kleinere Brände in einer Kirche in Bad Endorf (Landkreis Rosenheim) verantwortlich sein. Das Ergebnis der Ermittlungen sei eindeutig, berichtete ein Polizeisprecher am Donnerstag. Am 1. April hatte die Feuerwehr demnach in der katholischen Pfarrkirche in Flammen stehendes Dekorationsmaterial löschen müssen. Dabei entstand laut Polizei ein Schaden von 1000 Euro.

Genau vier Wochen später habe der Mesner den Jungen dabei ertappt, wie er in der Kirche eine Zeitschrift anzündete und auf den Boden legte. Schaden sei dabei nicht entstanden. Die kriminaltechnischen Untersuchungen hätten schließlich den Verdacht der Ermittler bestätigt, dass der Bub auch das Feuer am 1. April gelegt habe.

