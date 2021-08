Achtjähriger missbraucht: Mann festgenommen

Ein Mann soll einen Achtjährigen in Unterfranken sexuell missbraucht haben und ist festgenommen worden. Der 23-Jährige soll den Jungen am Montag auf einem Spielplatz in Schweinfurt angesprochen und in einen nahe gelegenen Wohnhauskeller mitgenommen haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dort soll er sich an ihm vergangen haben.

Der Junge vertraute sich danach seiner Mutter an, woraufhin diese zur Polizei ging. Bereits einen Tag später, am Dienstag, konnte die Kriminalpolizei Schweinfurt den Tatverdächtigen ausfindig machen und in der Nähe seiner Wohnung festnehmen. Der Mann ist den Angaben nach der Polizei bereits bekannt. Bislang war er allerdings noch nicht mit Sexualdelikten in Erscheinung getreten. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

