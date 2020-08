Achtjähriger Bub rutscht ab und fällt in Klamm

Ein Sturz in die Tiefe an einem Steilhang in Marktschellenberg (Landkreis Berchtesgadener Land) ist für einen Jungen glimpflich ausgegangen. Er wurde dabei nur leicht verletzt und kam mit Schürfwunden in ein Krankenhaus, wie das Bayerische Rote Kreuz am Donnerstag mitteilte. Der achtjährige Bub rutschte am Mittwoch an einem Hang in der Almbachklamm aus und fiel etwa sechs Meter tief in die Klamm. Die Bergretter zogen ihn mit Seilen und einer Trage aus der engen Schlucht.

