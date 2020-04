Achtjähriger in Zufluss eingeklemmt und unterkühlt

Beim Spielen mit seinem Vater ist ein Achtjähriger in einem Zufluss in Schwaben eingeklemmt worden. Der Junge sei am Dienstagnachmittag zu weit ins Wasser geraten und unter einen großen Steinbrocken gerutscht, teilte die Polizei am Mittwoch mit. „Der Vater hat dann den Kopf des Sohnes über Wasser gehalten“, sagte ein Sprecher. Erst mithilfe eines Passanten sei es ihm gelungen, den Achtjährigen zu befreien, hieß es weiter. Das Kind wurde nach dem Unfall in Sonthofen (Landkreis Oberallgäu) unterkühlt und mit einer möglichen Fraktur am Bein mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Mitteilung der Polizei