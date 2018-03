Acht Verletzte bei Unfall auf A7

Bei einem Unfall auf der Autobahn 7 sind nahe Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) acht Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor ein 20-Jähriger am Samstagabend die Kontrolle über sein Auto, krachte in die Leitplanke und prallte anschließend gegen zwei andere Wagen. Alle sechs Insassen im Auto des 20-Jährigen wurden verletzt. Die beiden Fahrer der anderen Wagen wurden ebenfalls von Sanitätern versorgt. Die Autobahn war nach dem Unfall in Fahrtrichtung Ulm stundenlang für den Verkehr gesperrt.