Acht Verletzte bei Unfall auf A3

Bei einem Unfall auf der Autobahn 3 zwischen Bayern und Baden-Württemberg sind acht Menschen verletzt worden. Drei Autos und ein Lastwagen waren nach Angaben der Polizei von Freitag daran beteiligt.

Der 41-jährige Fahrer eines Autos habe am Donnerstag zwischen dem unterfränkischen Helmstadt und Wertheim in Baden-Württemberg ein Auto überholen wollen, teilte ein Sprecher mit. Beim Ausscheren auf die linke Spur habe ihn dann ein von hinten kommender Wagen erfasst. Alle drei Fahrzeuge wurden so zusammengeschoben und kollidierten mit der Mittelplanke. Anschließend stieß der Fahrer noch mit einem Sattelzug zusammen, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stehen. Die drei Wagen mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 60.000 Euro.

Die Autobahn bei Wertheim in Richtung Frankfurt war für etwa drei Stunden voll gesperrt, 20 Kilometer Stau waren die Folge.

