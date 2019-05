Acht Verletzte bei Kollision mit sechs Fahrzeugen

Bei einer Kollision mit sechs beteiligten Fahrzeugen sind auf der Autobahn 3 in Unterfranken acht Menschen teils schwer verletzt worden. Unter den Verletzten seien auch vier kleine Kinder, teilte die Feuerwehr am Montagabend mit. Die Ursache der Karambolage zwischen den Anschlussstellen Rohrbrunn und Weibersbrunn in Fahrtrichtung Frankfurt war zunächst unklar. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und sperrte die Autobahn für die Dauer der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Frankfurt komplett.

Erschwert wurde der Rettungseinsatz durch Starkregen, wie die Feuerwehr mitteilte, die mit sieben Fahrzeugen und rund 40 Kräften im Einsatz war. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.