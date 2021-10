Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Schrobenhausen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) sind am Montag acht Menschen leicht verletzt worden. Sie seien mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Die Brandursache war zunächst noch unklar. Es wird von einem hohen Sachschaden ausgegangen. Das Haus ist derzeit unbewohnbar.

© dpa-infocom, dpa:211004-99-471662/2