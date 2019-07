Acht Kilo Drogen im Auto

Acht Kilogramm Drogen haben Polizisten in einem Wagen auf der Autobahn 6 in der Oberpfalz sichergestellt. Der 21 Jahre alte Beifahrer habe mehrere Joints bei sich gehabt, teilten die Beamten am Montag mit. Bei der Durchsuchung des Autos am Freitag bei Lauterhofen (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) entdeckten sie in Taschen, Tüten und Koffern weitere Drogen, die insgesamt rund acht Kilogramm auf die Waage brachten. Um was für Substanzen es sich handelte, teilte die Polizei nicht mit. Den 41 Jahre alten Fahrer und seinen Beifahrer schickte ein Richter in Untersuchungshaft.

Mitteilung der Polizei