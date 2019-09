Abwehrspieler Alaba zurück im Training des FC Bayern

Nach seiner Oberschenkelverletzung hat David Alaba erstmals wieder Teile des Mannschaftstraining beim FC Bayern bestritten. Der 27 Jahre alte Abwehrspieler verzichtete am Mittwoch bei der Vormittagseinheit des deutschen Fußball-Rekordmeisters nur auf die abschließenden Spielformen, wie der Verein bekanntgab.

Damit rückt ein Comeback des Österreichers, der sich vor rund eineinhalb Wochen in der Vorbereitung auf das Bundesligaspiel bei RB Leipzig einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen hatte, näher. Ob Alaba am Samstag in Paderborn oder im zweiten Gruppenspiel der Champions League am Dienstag beim Vorjahresfinalisten Tottenham Hotspur wieder zum Bayern-Kader gehören kann, ist aber offen.

Mitteilung FC Bayern

Tabelle Bundesliga

Spielplan FC Bayern

Kader FC Bayern

Alle News FC Bayern