Beim Absturz eines Gleitschirmfliegers sind zwei Männer im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen schwer verletzt worden. Die beiden seien aus noch unklaren Gründen auf dem Flugplatz Greiling zu Boden gestürzt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Sie wurden mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Weitere Angaben zu dem Unfall am Sonntag konnte die Polizei zunächst nicht machen.