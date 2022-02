Abstiegsbedrohter FC Augsburg empfängt Borussia Dortmund

Der FC Augsburg kämpft zum Abschluss des 24. Spieltags in der Fußball-Bundesliga am Sonntag (17.30 Uhr) gegen den Tabellenzweiten Borussia Dortmund um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Schon mit einem Unentschieden könnten die Augsburger in dem Heimspiel den Relegationsplatz verlassen. Gespannt sein darf man, in welcher Verfassung sich die favorisierten Dortmunder drei Tage nach dem internationalen Aus in der Europa League präsentieren.

Beim BVB werden die Offensivstars Marco Reus und Erling Haaland fehlen. Eine Woche nach der Heimniederlage gegen den SV Freiburg kehrt dafür bei den Augsburgern Trainer Markus Weinzierl nach der Entlassung aus der Corona-Quarantäne an den Spielfeldrand zurück. Die Augsburger Arena wird mit 15.330 Zuschauern ausverkauft sein.

