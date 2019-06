Abschlussprüfungen für 40 000 Realschüler

Prüfungsstress ausgerechnet in der bisher heißesten Woche des Jahres: Rund 40 000 Schülerinnen und Schüler an Bayerns Realschulen legen von diesem Dienstag an ihre schriftlichen Abschlussprüfungen ab. Das teilte das Bayerische Kultusministerium am Montag mit.

Sie müssen dabei auch Aufgaben in einem Fach lösen, das während der diesjährigen Abiturprüfungen an den Gymnasien für heftige Proteste sorgte. Die Schüler müssen ihr Wissen in Mathematik beweisen - neben Deutsch, Englisch und einem selbstgewählten Schwerpunkt. Beim Abi hatten viele Schülerinnen und Schüler die Prüfung als zu schwer kritisiert.

„Der Realschulabschluss genießt in Wirtschaft und Gesellschaft hohes Ansehen“, sagte CSU-Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) laut der Mitteilung. Er sei ein Schlüssel für die berufliche Zukunft und weitere schulische Qualifikation.

Mit dem Realschulabschluss steht den Schülern neben einer Berufsausbildung auch der Weg bis zur allgemeinen Hochschulreife offen. Die Prüfungen in Fremdsprachen fanden bereits vor den schriftlichen Tests statt. Der Prüfungszeitraum endet am 5. Juli.