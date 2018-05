Abschlussfeier läuft völlig aus dem Ruder

Bei einer Abschlussfeier in Kempten haben Partygäste Polizisten bedroht. Außerdem wurde ein DJ niedergeschlagen.

Die Polizei räumte die Veranstaltung. Wie sie am Samstag mitteilte, waren zu der Feier einer Fach- und Berufsoberschule am Freitagabend zwischen 400 und 500 Leute gekommen. Weil die Feiern in der Vergangenheit immer wieder eskaliert waren, gab es schärfere Auflagen: Die jungen Menschen durften keinen harten Alkohol trinken, außerdem sollte die von der Polizei betreute Feier um Mitternacht zu Ende sein.

„Damit waren wohl nicht alle einverstanden“, hieß es am Samstag seitens der Polizei. Ein 21-Jähriger, der wegen Aggressionen einen Platzverweis erhalten hatte, bedrohte und schlug nach den Polizisten. Er wurde in Gewahrsam genommen. Die nächste Drohung folgte von einem 17-Jährigen, der sich zusammen mit einer Gruppe weigerte, um Mitternacht das Feld zu räumen. Nachdem er nach den Polizisten geschlagen hatte und ebenfalls in Gewahrsam genommen wurde, drohten gleich mehrere andere der Polizei mit Schlägen. Diese setzte Pfefferspray ein und räumte die Feier.

Außerdem wurde der 23-jährige DJ der Party verletzt. Als er seine Anlage gegen 22 Uhr abbauen wollte, schlug ihn ein Unbekannter nieder. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.