Abklingende Regenschauer und viel Sonne in Bayern

Der Samstag startet vor allem im Süden Bayerns meist regnerisch. Vom Alpenrand bis ins südliche Niederbayern prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD) Dauerregen mit Niederschlägen von bis zu 50 Litern pro Quadratmeter. In Franken bleibt das Wetter freundlicher, neben Wolken sind auch einzelne sonnige Phasen möglich. Die Temperaturen erreichen 14 bis 22 Grad, am wärmsten wird es am Untermain.

In der Nacht zum Sonntag klingen die Schauer ab, tagsüber rechnet der DWD dann mit viel Sonne, die nur von einigen Quellwolken gestört wird. Die Tageshöchstwerte steigen auf 19 bis 24 Grad. Der Start in die neue Woche wird vielerorts sonnig, am Montagnachmittag ziehen vermehrt größere Wolkenfelder auf.