Abiturnote entscheidet nicht mehr übers Medizinstudium

Wer Arzt werden möchte, aber kein Einser-Abi für das Studium hat, soll sich in Bayern nicht mehr von seinem Berufswunsch verabschieden müssen. Ab dem Wintersemester 2020/21 werden an den bayerischen Universitäten 5,8 Prozent aller Medizinstudienplätze – etwa 90 Plätze – für Bewerber reserviert, die nicht die nach dem Numerus clausus erforderliche Note, aber soziales Engagement und die Bereitschaft zum Landarzt mitbringen. Das teilte Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) nach einer Kabinettssitzung am Dienstag in München mit.

Dieses Kontingent an Studienplätzen ist für Bewerber reserviert, die sich verpflichten, für wenigstens zehn Jahre in unterversorgten oder von Unterversorgung bedrohten Regionen Landarzt zu werden. Wer jedoch früher wegzieht, muss sich auf ein Strafgeld von 250 000 Euro einrichten, sagte Huml. Die Bewerber müssen darüber hinaus in einem Gesundheitsberuf qualifiziert sein. Damit biete sich eine Chance für Menschen, die sonst „nie oder nur mit endlos langen Wartezeiten“ Medizin studieren könnten, betonte Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

Die Landarztquote war nur eines von mehreren sozialpolitischen Themen in der ersten Sitzung des bayerischen Ministerrats nach der Sommerpause. Mit dem Krippengeld, das ab 1. Januar 2020 kommen soll, komme man einem „Herzensanliegen“ der Freien Wähler nach, sagte deren Vorsitzender und stellvertretender Ministerpräsident, Hubert Aiwanger. Bis zu einer Einkommensgrenze von 60 000 Euro sollen Eltern bei den Kita-Kosten mit einem Zuschuss von 100 Euro pro Kind und Monat entlastet werden. Der Freistaat wird dafür jährlich 105 Millionen Euro aufwenden.

Die Vorsitzende des Sozialausschusses im bayerischen Landtag, Doris Rauscher (SPD), begrüßte die Einführung des Krippengelds. „Endlich reagiert die Staatsregierung auf unsere langjährigen Forderungen“, so die Sozialpolitikerin. Die Einkommensgrenze von 60 000 Euro für eine Familie mit Kind sei allerdings besonders in Ballungsräumen zu niedrig angesetzt. Dort müssten oft beide Partner arbeiten und erreichten daher die Einkommensgrenze schneller. Eine Erzieherin und ein Polizist lägen mit ihren Gehältern bereits darüber, so die SPD-Abgeordnete. Wegen der nun erwarteten größeren Nachfrage nach Krippenplätzen müsse die Staatsregierung jetzt auch sofort mehr Krippenplätze und Stellen schaffen.

Stiftung für Obdachlose

Die Staatsregierung stockt außerdem das Sonderinvestitionsprogramm für den Ausbau der Kinderbetreuungsplätze auf. Das ursprüngliche Ziel von 42 000 neuen Betreuungsplätzen sei so gut wie erreicht, sagte Sozialministerin Kerstin Schreyer (CSU). Mit zusätzlichen 127 Millionen Euro sollen die Gemeinden beim Ausbau auf 50 000 Plätze unterstützt werden. Damit werde ein Ziel des Koalitionsvertrags zwischen CSU und Freien Wählern übertroffen, so Schreyer.

Mit der Gründung der „Stiftung Obdachlosenhilfe Bayern“ mit einem Startkapital von fünf Millionen Euro werde einem besonderen Wunsch des Ministerpräsidenten Söder Rechnung getragen, hieß es. Die Stiftung solle nicht die zuständigen Kommunen entlasten, sondern zusätzliche Projekte ermöglichen. Die Stiftung soll ihren Sitz in Augsburg haben.

Beschlossen wurde im Kabinett auch die Umsetzung eines Drei-Stufen-Plans zum häuslichen Gewaltschutz und zur Gewaltprävention. Mit 16 Millionen Euro unterstützt der Freistaat die vorrangig zuständigen Kommunen bei der Verbesserung der Situation in den Frauenhäusern und den Beratungsstellen. Modellhaft gefördert werden sollen „Second-Stage-Projekte“ für Frauen und deren Kinder, die den Schutz eines Frauenhauses nicht mehr benötigen.

Auch hat der Ministerrat weitere Hochschulstandorte für das Hebammenstudium vorgesehen. Nach Landshut, München und Regensburg soll der Studiengang Hebammenwesen auch an der Technischen Hochschule Nürnberg, der Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg, der Universität Würzburg und der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen eingerichtet werden.

Dem gesundheitspolitischen Sprecher der CSU im Landtag, Bernhard Seidenath, gehen diese Ausbaupläne noch nicht weit genug. Bereits ab 2021 müssten 175 Hebammen-Studienplätze zur Verfügung stehen. Die CSU-Fraktion fordert, dass zusätzlich am Standort Aschaffenburg die akademische Hebammenausbildung mit 20 Plätzen ermöglicht wird.