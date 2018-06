Abiturienten starten am Freitag mit Mathe-Prüfung

- Für gut 39 000 bayerische Abiturienten wird es von diesem Freitag an wieder ernst. Wie das Kultusministerium am Donnerstag in München mitteilte, beginnen am 29. April die schriftlichen Abiturprüfungen mit dem Fach Mathematik. Anschließend folgen Deutsch und ein weiteres Wahlfach, bei dem die Schüler aus einer Sprache oder aus dem gesellschafts- beziehungsweise naturwissenschaftlichen Themenfeld wählen müssen.

Um eine bessere Vergleichbarkeit zwischen den Bundesländern zu gewährleisten, gibt es auch in diesem Jahr wieder übereinstimmende Aufgaben oder Aufgabenteile. Minister Ludwig Spaenle (CSU) wünschte den Abiturienten alles Gute und eine erfolgreiche Zukunft. Die Abitur-Zeugnisse gibt es am 24. Juni.

Pressemitteilung