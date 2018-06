Abiturfeier läuft aus dem Ruder: Polizei schreitet ein

Eine aus dem Ruder gelaufene Abiturfeier ist von der Polizei beendet worden. Bis zu 1000 junge Menschen haben sich in der Nacht von Freitag auf Samstag am Illerdamm in Kempten aufgehalten, teilte die Polizei am Samstag mit. Bereits im Verlauf des Abends seien Körperverletzungen und Drogen registriert worden. Weil die Feiernden den Platz bis 23.00 Uhr nicht räumen wollten, ging die Polizei mit mehr als 40 Beamten gegen sie vor. Drei Menschen wurden in Gewahrsam genommen.

Pressemeldung Polizei