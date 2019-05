Abitur 2019: Fast 30 000 Schüler der beruflichen Oberschulen

29 400 Schüler der beruflichen Oberschulen im Freistaat pauken für Abitur und Fachabitur. Vom 27. Mai an stehen an den Fach- und Berufsoberschulen Bayerns die schriftlichen Prüfungen in Deutsch, Mathematik und Englisch an. Zudem werden die Schüler in einem Profilfach der jeweiligen Ausbildungsrichtung geprüft. Schon seit Anfang Mai finden mündliche Gruppenprüfungen in Englisch statt. Um die allgemeine Hochschulreife zu erlangen, steht dazu eine zweite Fremdsprache auf dem Plan.

Die Schüler seien „bis hierher zielstrebig ihren Weg gegangen und können nun ihre erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen unter Beweis stellen“, sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Montag in München. „Ich wünsche allen für die bevorstehende Prüfungswoche die nötige Energie und gutes Gelingen.“

Ende April und Anfang Mai hatten bereits rund 37 000 Gymnasiasten ihre schriftlichen Abiturprüfungen absolviert. Noch bis Ende Mai stehen hier die mündlichen Prüfungen an.

Mitteilung des Kultusministeriums