Abgestürzte Maschine von Schaller wohl ohne Flugschreiber

Das vor der Küste von Costa Rica abgestürzte Privatflugzeug des deutschen Unternehmers Rainer Schaller verfügte weder über einen Flugschreiber noch über ein Gerät zur Aufzeichnung der Kommunikation. Das habe die Betreiber-Firma der Maschine mitgeteilt, berichtete der costa-ricanische Fernsehsender Teletica am Montag unter Berufung auf den Leiter der zivilen Luftfahrtbehörde, Fernando Naranjo. Wegen der geringen Größe des Flugzeugs sei dies auch nicht vorgeschrieben gewesen. Es sei nun wichtig, den Rumpf der Maschine zu finden, um die Untersuchungen zur Absturzursache voranzutreiben, sagte Naranjo.

Das Geschäftsreiseflugzeug vom Typ Piaggio P.180 Avanti mit McFit-Gründer Schaller, seiner Partnerin, den beiden Kindern, einem weiteren Deutschen und einem Schweizer Piloten an Bord war am Freitagabend nahe Limón an der Karibikküste ins Meer gestürzt. Bislang wurden einige Wrackteile und die Leichen eines Erwachsenen und eines Kindes geborgen. Nachdem die Suche wegen schlechter Witterungsverhältnisse am Sonntag abgebrochen werden musste, wurde sie am Montag wieder aufgenommen.

Bericht Teletica

© dpa-infocom, dpa:221024-99-247313/2