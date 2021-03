Abgasskandal: BGH urteilt zu Schadenersatz-Klage gegen Audi

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verkündet heute sein erstes Urteil zur Haftung der VW-Konzerntochter Audi im Diesel-Skandal. Die meisten betroffenen Autobesitzer haben Volkswagen direkt auf Schadenersatz verklagt. Aber auch gegen Audi laufen Verfahren, der Autobauer spricht von einer niedrigen vierstelligen Zahl. Der Skandalmotor EA189 wurde bei VW entwickelt, steckt aber auch in einigen Audi-Modellen. Die Frage ist, ob deshalb auch Audi sittenwidrige Schädigung vorzuwerfen ist.

Dem Kläger in dem Musterfall hatte das Oberlandesgericht Naumburg zuletzt rund 20 000 Euro Schadenersatz plus Zinsen zugesprochen. Schließlich habe Audi die unzulässige Abgastechnik in seinen Fahrzeugen in Verkehr gebracht. In der Karlsruher Verhandlung am 22. Februar hatte sich allerdings bereits abgezeichnet, dass dieses Urteil keinen Bestand haben dürfte.

