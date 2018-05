Abfahrten in Garmisch als Olympia-Generalproben

Knapp eine Woche vor Eröffnung der Olympischen Winterspiele bestreiten die alpinen Skirennfahrerinnen noch zwei Abfahrten in Garmisch-Partenkirchen. Heute steht eine verkürzte Abfahrt an, tags darauf folgt noch eine klassische Schussfahrt von ganz oben. Deutschlands beste Athletin, Viktoria Rebensburg, feiert bei ihren Heimrennen ein Speed-Comeback, nachdem sie im Januar wegen eines Infekts zwei Wochen pausieren musste. Erste Anwärterin auf den Sieg ist die amerikanische Weltcup-Rekordsiegerin Lindsey Vonn, die bei Speedrennen in Garmisch in ihrer Karriere schon insgesamt sechsmal triumphiert hatte.

