Abfahrer Dreßen zu „Skisportler des Jahres“ gewählt

Der Kitzbühel-Sieger Thomas Dreßen ist zum deutschen „Skisportler des Jahres“ gewählt worden. In der Abstimmung aller Kaderathleten des Deutschen Skiverbandes (DSV) fiel das Votum auf den Oberbayern, der im vergangenen Januar die legendäre Abfahrt auf der Streif gewonnen hatte. Das wurde am Donnerstag bei der Einkleidung der DSV-Wintersportler in Herzogenaurach bekanntgegeben. Ein weiterer Weltcup-Sieg in Kvitfjell (Norwegen) und zwei Podiumsplätze rundeten die herausragende Saison des 24-Jährigen ab.

Neben Dreßen verlieh der DSV die Auszeichnung „Goldener Ski“ auch an die in 2017/18 erfolgreichen Biathleten Laura Dahlmeier und Arnd Peiffer, die Skispringer Andreas Wellinger und Katharina Althaus, die Langläufer Sandra Ringwald und Thomas Bing, den nordischen Kombinierer Eric Frenzel, die Skicrosserin Heidi Zacher, die Ski-Freestylerin Sabrina Cakmakli und Alpin-Ass Viktoria Rebensburg.

