Abendandachten an der Straßenkreuzung

An Straßenkreuzungen mitten in der Stadt lädt die evangelisch-lutherische Kirche im oberfränkischen Rehau zu Abendandachten ein. „Wir wollen den Leuten einfach zeigen: Die Kirche ist auch in der Corona-Krise da“, sagte Pfarrer Thomas Wolf. Ab Montag können die Rehauer von ihren Fenstern, Balkonen oder Gärten aus abends (19.00 Uhr) den Andachten lauschen. Zuerst hatte der Bayerische Rundfunk darüber berichtet.

Nach einer wochenlangen coronabedingten Pause dürfen die Kirchen ab dem 4. Mai in Bayern wieder Gottesdienste feiern - allerdings nur unter vielen Auflagen: Mundschutz, Mindestabstand von zwei Metern, Hygiene-Konzepte in den Kirchen und je nach Größe des Versammlungsortes auch Obergrenzen für Besucherzahlen.

Auch in der Stadtpfarrkirche in Rehau finden bald wieder Gottesdienste statt. Wegen der Auflagen werden dabei aber nur 30 Besucher mitfeiern können. Deshalb komme die Kirche nun zu den Menschen, erzählte Wolf.

Schon seit dem 20. April organisiert er mit dem Leiter des Posaunenchors täglich Balkonkonzerte: Sie musizieren das Lied „Der Mond ist aufgegangen“, einige Choräle und Bläserstücke. Nun wollen sie das Konzert nach eigenen Angaben um die Tageslosung, einen kurzen Vers aus dem Alten und aus dem Neuen Testament, erweitern.

Abendandacht in Rehau

Balkonsingen