A7 wegen beschädigter Gasleitung vorübergehend gesperrt

Wegen einer beschädigten Gasleitung ist die Autobahn 7 in Richtung Ulm gesperrt worden. Den Verkehr leitete die Polizei in Höhe Dietmannsried (Landkreis Oberallgäu) für rund eine Stunde am Montagnachmittag um, wie ein Sprecher sagte. Längere Staus im Feierabendverkehr habe es nicht gegeben. Ein Bagger hatte bei Bauarbeiten die Leitung aufgerissen.

