A7 in Richtung Fulda einspurig befahrbar: Umgekippter Laster

Voraussichtlich bis zum Vormittag ist die Autobahn 7 ab Oberthulba (Landkreis Bad Kissingen) in Richtung Fulda nur einspurig befahrbar. Am Donnerstagmorgen war ein Laster in diesem Bereich umgekippt, wie ein Polizeisprecher sagte. Eigentlich war der Fahrer demnach in Richtung Süden unterwegs. Nachdem er aus zunächst ungeklärter Ursache gegen eine Betonschutzwand fuhr, drehte sich sein Fahrzeug und kippte auf die nach Norden führende Fahrbahn. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.