A3 nach schwerem Lasterunfall über Stunden gesperrt

Nach einem schweren Lasterunfall mit einem Schwer- und einem Leichtverletzten ist die Autobahn 3 im Landkreis Kitzingen am Donnerstag in Richtung Nürnberg über Stunden gesperrt gewesen. Am Vormittag hatte sich in der Nähe der Anschlussstelle Wiesentheid ein Stau gebildet, wie die örtliche Verkehrspolizeiinspektion mitteilte. Ein 59-Jähriger fuhr in das Stauende auf, wurde im Führerhaus eingeklemmt und nach seiner Rettung per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 67 Jahre alte Fahrer des stehenden Lasters wurde leicht verletzt.

Die Polizei erwartete, dass sich die Aufräumarbeiten bis zum frühen Nachmittag hinziehen, da unter anderem der mit Elektroartikel beladene Auflieger des Unfallverursachers vom Zugfahrzeug abgerissen wurde.

© dpa-infocom, dpa:211104-99-864041/3