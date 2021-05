A.T.U und Carglass starten Kooperation

Die Werkstattkette A.T.U und der Autoglasspezialist Carglass arbeiten ab 1. Juni zusammen. Nachdem A.T.U sein eigenes Glasgeschäft an Carglass verkauft habe, werde Carglas in 30 A.T.U-Filialen Arbeitsplätze für Glasreparaturen anmieten, teilte A.T.U am Montag mit. Allen weiteren A.T.U-Werkstätten würden Kunden mit Glasschäden an das nächste Carglass-Center vermitteln. Gleichzeitig werde Carglass die Autos seiner eigenen Kunden auf verschlissene Reifen und andere Schäden untersuchen und kurzfristige Termine in der nächsten A.T.U-Filiale ermöglichen.

Die Werkstattkette A.T.U gehört zur französischen Mobivia-Gruppe, betreibt nach eigenen Angaben 550 Filialen in Deutschland und Österreich, beschäftigt 10 000 Mitarbeiter und erwirtschaftet etwa eine Milliarde Euro Umsatz pro Jahr. A.T.U-Chef Matthieu Foucart sagte, die Carglass-Kooperation sei ein Beispiel für die neue Plattform-Strategie: Das Unternehmen bietet nicht alle Services selbst an, sondern arbeitet mit spezialisierten Partnern.

