A 3 nach Unfall bei Seligenstadt weiter gesperrt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 ist mindestens ein Lkw-Fahrer verletzt worden. Der Unfall sorgte für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Der Mann fuhr am Donnerstagmorgen zwischen dem Seligenstädter Dreieck und der Anschlussstelle Seligenstadt (Kreis Offenbach) auf einen anderen Lkw auf, wie die Polizei mitteilte. Obwohl das Führerhaus seines Fahrzeugs abgerissen wurde, habe der Fahrer noch laufen können. „Er ist wohl glimpflich davongekommen“, sagte ein Polizeisprecher. Die tatsächliche Schwere der Verletzung sei aber noch unklar, der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Wie es dem Fahrer des vorausfahrenden Lkw gehe, sei ebenfalls noch nicht sicher. Auch die Unfallursache stand zunächst nicht fest.

Die Bergung der beiden Lkw gestalte sich schwierig, sagte der Sprecher. Da der auffahrende Lastwagen so stark beschädigt sei, könne er nicht einfach abgeschleppt werden. „Das könnte eine längere Geschichte werden“, sagte der Sprecher. Die beiden Fahrzeuge seien aber mittlerweile voneinander getrennt.

Die A 3 bleibe in Richtung Frankfurt wohl mindestens noch bis zum frühen Nachmittag voll gesperrt. Der Verkehr nach Frankfurt wird über die A 45 Richtung Gießen umgeleitet. Zwischenzeitlich war die Umleitung überlastet, ebenso wie der Verkehr durch Seligenstadt hindurch. Die Personenwagen an der Unfallstelle wurden von der Polizei rückwärts von der Autobahn geleitet. Die wartenden Lkw durften einspurig an der Unfallstelle vorbeifahren.

Mit dem Lkw-Unfall geht die Serie von Unfällen und Sperrungen auf der A 3 in dieser Woche weiter. Schon am Dienstag brannte ein Lastwagen zwischen Diez und Limburg-Nord. Abends war dann ein Mann im Landkreis Aschaffenburg gegen eine Leitplanke gefahren und starb noch an der Unfallstelle. Am Mittwoch gab es sogar zwei Unfälle bei Wiesbaden. Bei einem Auffahrunfall wurden sechs Menschen verletzt, danach prallten zwei Lkw an einem Stauende ineinander.