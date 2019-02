99-Jährige wird von Zug erfasst und stirbt

Eine 99-Jährige ist in Bühl bei Immenstadt (Landkreis Oberallgäu) von einem Zug erfasst worden. Sie starb noch am Unfallort, wie die Polizei in Kempten am Donnerstag mitteilte. Die Rentnerin überquerte mit ihrem Rollator die Bahnschienen - trotz geschlossener Schranke. Ein aus Oberstaufen kommender Zug konnte trotz Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig stoppen. Der Fahrer erlitt einen Schock. Fahrgäste wurden nicht verletzt. Die Polizei Immenstadt ermittelt nun nach dem genauen Unfallhergang.

Mitteilung der Polizei