96-Jähriger mit Schneeschuhen vermisst

Ein 96-Jähriger hat in Niederbayern bei einer Schneeschuhwanderung im Wald eine Suchaktion ausgelöst. Als der Senior nach fast drei Stunden von seiner Tour noch nicht zurückgekommen war, rief eine besorgte Bekannte die Polizei an, wie diese am Freitag mitteilte. Daraufhin wurde am Vorabend in Saldenburg (Landkreis Freyung-Grafenau) eine Suchaktion mit rund 50 Rettungskräften eingeleitet.

Unmittelbar bevor die Helfer aufbrechen wollten, tauchte der Mann allerdings wieder auf. Der 96-Jährige hatte der Polizei zufolge das Gelände unterschätzt und somit etwas länger für den Heimweg gebraucht.