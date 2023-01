95-Jährige verursacht Verkehrsunfall und stirbt

Eine 95 Jahre alte Seniorin ist mit ihrem Wagen im fränkischen Ellingen (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Sie starb wenige Stunden nach dem Unfall in einer Klinik, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Dame hatte mit ihrem Auto am Mittwoch nach links auf die Bundesstraße B13 abbiegen wollen, als ein anderes Auto die Straße kreuzte. Auch der 56 Jahre alte Mann am Steuer des zweiten Autos sei verletzt worden und werde im Krankenhaus behandelt.

Mitteilung Polizei

