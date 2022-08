Eine 94-jährige Fußgängerin ist im unterfränkischen Landkreis Bad Kissingen von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag berichtete, achtete die Seniorin beim Überqueren einer Straße am Freitag in Bad Bocklet nicht auf den Verkehr. Dabei prallte das Auto eines 66-Jährigen gegen die Seniorin. Schwer verletzt kam sie in ein Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:220827-99-532571/2