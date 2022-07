92-Jähriger sticht auf 70 Jahre alten Sohn ein

Ein 92 Jahre alter Mann ist mit einem Messer auf seinen 70 Jahre alten Sohn losgegangen und hat diesen schwer verletzt. Wie die Polizei am Freitag berichtete, befindet sich das Opfer nach einer Notoperation nicht mehr in Lebensgefahr.

Der greise Vater hatte nach bisherigen Ermittlungen am Donnerstagmittag seinen Sohn im schwäbischen Kaisheim attackiert. Der 92-Jährige soll dem Sohn mit einem Küchenmesser in den Bauch gestochen haben. Der Vater wurde noch am Tatort in seiner Wohnung festgenommen. Das Motiv für die Tat ist noch nicht bekannt.

Polizeibericht

