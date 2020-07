92-Jährige verliert bei Nachtspaziergang die Orientierung

Bei einem nächtlichen Spaziergang hat eine Rentnerin in Schwaben die Orientierung verloren. Die 92-Jährige sei am Freitag kurz nach Mitternacht mit ihrem Rollator in der Innenstadt von Friedberg (Landkreis Aichach-Friedberg) unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Eigenen Angaben der Frau zufolge wollte sie einen Nachtspaziergang machen, verlor dann aber die Orientierung. Die Polizei begleitete die Seniorin nach Hause - und empfahl der Seniorin, von weiteren nächtlichen Exkursionen Abstand zu nehmen.