92-Jährige tot aufgefunden: Kriminalpolizei ermittelt

Nach dem Fund einer 92-jährigen Toten in ihrem Haus im oberfränkischen Marktredwitz hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet. Ein Tötungsdelikt könne nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Die Mitarbeiterin eines Pflegediensts fand die Seniorin am Sonntagmorgen in ihrem Haus in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel). Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Hintergründe zu einer möglichen Tat, teilte die Polizei nicht mit. Die Beamten suchen nach Zeugen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

