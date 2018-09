9000 Trachtler ziehen zur Wiesn

Beim Trachten- und Schützenzug ziehen heute 9000 Trachtler, Schützen, Fahnenschwinger, Jäger und Mitglieder von Musikkapellen und Spielmannszügen durch München zum Oktoberfest. Gruppen aus vielen Teilen Deutschlands, aber auch Gäste aus Österreich, Ungarn, Norwegen, der Schweiz, Bulgarien, Kroatien, Slowenien sowie Bosnien und Herzegowina sind in diesem Jahr dabei. Trotz der auch weiterhin strengen Sicherheitsvorkehrungen rund um das Fest dürfen die Trachtler bei dem Umzug ihre historischen Waffen tragen - sofern sie nicht geladen sind.

In farbenprächtigen traditionellen und historischen Gewändern präsentieren die Teilnehmer Brauchtum und zum Teil auch alte Handwerkskunst. Angeführt wird der sieben Kilometer lange Festzug vom „Münchner Kindl“ Viktoria Ostler. Es ist einer der größten Trachtenumzüge der Welt.

In festlich geschmückten Ehrenkutschen fahren Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) mit ihren Ehefrauen mit. Reiter hatte am Samstag mit dem traditionellen Anzapfen des ersten Fasses das Oktoberfest eröffnet. Er brauchte wie in den Vorjahren nur zwei Schläge.

Trachtenumzug

Festring zum Trachtenumzug