900 Liter Diesel von Sattelzügen abgezapft

Die Polizei sucht Zeugen, die im Landkreis Roth Dieseldiebstähle beobachtet haben. Insgesamt 900 Liter waren am Wochenende von Unbekannten aus Sattelzügen abgezapft worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. In der Nacht auf Samstag waren an einem Parkplatz an der Autobahn 6 aus einem Fahrzeug 600 Liter und in der Nacht zum Montag an der Rastanlage Kammersteiner Land 300 Liter gestohlen worden. Die Fahrer hatten ihre Ruhezeit auf den Parkplätzen verbracht und den Diebstahl erst bei der Weiterfahrt bemerkt. In den vergangenen Wochen gab es der Polizei zufolge vermehrt solche Taten.