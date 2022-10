90-Jähriger wird von eigenem Auto verletzt

Ein 90 Jahre alter Autofahrer ist an einer Tankstelle in Schwaben von seinem eigenen Fahrzeug verletzt worden. Der Rentner hatte zuvor die Handbremse seines Autos gelöst, um es zu verschieben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei stieß er gegen ein seitlich stehendes Auto. Der Fahrer dieses Wagens wollte dem Senior beim Stoppen des Autos zu Hilfe kommen. Dabei stolperte der 90-Jährige und fiel zu Boden. Der Wagen überrollte den Arm des Mannes. Er Mann wurde zur weiteren Behandlung in Wertingen (Landkreis Dillingen an der Donau) ins Krankenhaus gebracht.

