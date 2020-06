Eine 90 Jahre alte Frau ist bei einem Hausbrand in Schwaben gestorben. Aus zunächst ungeklärter Ursache sei am Dienstagmorgen in dem Einfamilienhaus der Dame in Meitingen (Landkreis Augsburg) ein Feuer ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Bei den Löscharbeiten fanden Retter die 90-Jährige leblos in einem der Zimmer.