Eine 88-jährige Fußgängerin ist in Spaichingen (Kreis Tuttlingen) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, habe die Frau bei dem Unfall am Montag eine schwere Kopfverletzung erlitten, sei aber ansprechbar gewesen. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in ein Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:210302-99-651765/2