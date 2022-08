Ein 86 Jahre alter Motorradfahrer ist im Landkreis Passau in ein Auto gefahren und schwer verletzt worden. Der Senior krachte am Samstag bei Wegscheid in den am rechten Straßenrand angehaltenen Wagen einer 33-Jährigen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Mit einem Hubschrauber kam der 86-Jährige in ein Krankenhaus. Die Frau blieb unverletzt.

© dpa-infocom, dpa:220807-99-304229/2