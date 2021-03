Bei Waldarbeiten im Oberpfälzer Landkreis Neustadt an der Waldnaab ist ein 86-Jähriger ums Leben gekommen. Er hatte zusammen mit einem anderen Mann am Mittwoch Bäume gefällt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 86-Jährige wurde demnach durch Teile eines gefällten Baums schwer verletzt. Er starb am Unfallort.

